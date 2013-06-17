В Ирландии стартует саммит «Большой Восьмерки»: поговорят о Сирии

Ожидается, что в повестке дня будет сирийский конфликт.

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Вероятно, что Сирия будет также в центре внимания во время переговоров между президентом США Бараком Обамой и его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Радио Свобода.

Во время встречи в Лондоне с британским премьер-министром Дэвидом Камероном, Владимир Путин заявил, что поставки оружия власти Сирии не нарушает международного права:

«Что касается поставок оружия правительству Асада. И о том, на чьих руках кровь граждан, в частности, детей. Я думаю, что вы не будете отрицать, что кровь на руках обеих сторон», - отметил Владимир Путин.

США заявляли, что готовы начать поставки оружия сирийским повстанцам после обнародованного вывода, согласно которому власти Сирии использовали химическое оружие.