Премьер Чехии официально попросился в отставку

Премьер-министр Чехии Петр Нечас сегодня вручил официальную просьбу об отставке Президенту Чехии Милошу Земану после громкого скандала, связанного с ближайшими сотрудниками главы правительства.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает Чешское информагентство ЧТК.

Прокуратура Чехии ранее предъявила обвинения семерым задержанным в ходе обысков в госучреждениях, в том числе главе секретариата премьера Яне Нагыовой и двум сотрудникам военной разведки. Полиция в ночь на 13 июня задержала Нагыову, а также ряд политиков, близких к правящей ГДП. Среди предъявленных обвинений, в частности, фигурирует злоупотребление функциями военной разведки.