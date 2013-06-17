Яценюк не получил рычагов управления Батькивщиной - СМИ

Как сообщили изданию КоммерсантЪ-Украина источники в Батькивщине, в полномочиях главы политсовета содержатся пункты, не предоставляющие Яценюку возможности осуществлять контроль над партийной деятельностью.

"Три его основные функции: координация работы парламентской фракции, организация и координация работы политсовета и представительская от имени партии во взаимодействии с другими партийными силами и общественными организациями", - объяснил один из источников.

Тем временем, сам текст обновленного после слияния с Фронтом Змин и ПРП устава Батькивщины, принятого на закрытом заседании, не обнародуется.

Также изданию стало известно, что в политсовете у новых членов партии нет не только контрольного, но даже блокирующего пакета голосов. В его состав вошли около 20 человек, лояльных Яценюку, притом, что общая численность политсовета — 84 человека. Аналогичная ситуация сложилась и в президиуме политсовета, где он контролирует 4 из 18 голосов.

Напомним, 14 июня съезд партии Фронт Змин принял решение об объединении с ВО Батькивщина путем ликвидации и вступления членов Фронта Змин в ВО Батькивщина.