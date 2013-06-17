Продолжение харьковского «боевика»: милиционеры пикетировали суд

Сегодня около 11.00 в Харькове несколько десятков правоохранителей пикетировали здание апелляционного суда.

Как сообщает «Сегодня», силовики в штатском собрались, чтобы отстоять права своих коллег, которые с прошлого четверга находятся под стражей. Их обвиняют в превышении служебных полномочий, когда они прибыли в одно из питейных заведений города, чтобы усмирить драку с участием судьи Киевского района города Дениса Невядомского. Газета напоминает, что он сделал замечание соседней компании, попросив вести себя тише, и возник конфликт. Посетитель из другой компании ударил судью в лицо, после чего он упал. В ссору вмешалась охрана заведения. Судью повалили на асфальт лицом вниз. Прибывшие по вызову сотрудники ГСО применили к нему спецсредства и приемы рукопашного боя, использовали наручники и слезоточивый газ. Как утверждают в облпрокуратуре, работники ГСО должны были пресечь действия охранников и оказать помощь судье, который уже был потерпевшим. Бойцы ГСО, якобы не отпустили судью, узнав о его статусе, а держали в наручниках 20 минут. Вместе с тем, он отметил, что о статусе судьи им сообщили работники прокуратуры, прибывшие в кафе, «чтобы разобраться в конфликте и принять адекватные меры».

Протестующие милиционеры говорят, что сотрудники судов постоянно хулиганят, а этот случай вышел за все возможные рамки. "Вы понимаете, у нас каждый третий выезд во время дежурства - это хулиганские действия выпивших сотрудников судов, прокуратуры или их детей. Они живут в своем мире и считают, что им все позволено. В стране уже выросли целые кланы безответственных наглых беспредельщиков судей и прокуроров. Зайдя в одно из таких учреждений можно увидеть на разных дверях одну и ту же фамилию", - говорит протестующий сотрудник ГСО Игорь.

Участники акции хотят, чтобы, как минимум, их коллег выпустили из-под стражи, а максимум - прекратили все разбирательства против них, но сомневаются, что это возможно. "Прекратить дела против наших коллег - это признать неправоту Невядомского и Поповича, соответственно, уволить их и начать дела против них, конечно, в нашей стране никто такого не допустит", - говорит протестующий сотрудник ГСО Александр.

Пока мужчины протестовали, в суде должны были изменить или не изменить меру пресечения на их коллег, но заседание так и не состоялось. «Прокурор просто наглым образом не явился на заседание, никого при этом не предупредив. И вечером он пойдет домой, к семье, а наши ребята будут сидеть в тюрьме», - говорит Александр.

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Как сообщал УНИАН, 13 июня Департамент Государственной службы охраны при МВД Украины проинформировал, что в Харькове арестованы сотрудники Государственной службы охраны, пытавшиеся прекратить хулиганские действия посетителя кафе, которым оказался судья.

В частности, по данным ГСО, милиционеры, которые приехали 12 июня в 00.24 по вызову в кафе Харькова, увидели, как неизвестный гражданин со следами крови на лице, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил охранника кафе.

«После неоднократно высказанных требований прекратить противоправные действия работники милиции предупредили правонарушителя о возможности применения средств физического воздействия и специальных средств. Однако тот бросился к одному из милиционеров и попытался отобрать у него табельное огнестрельное оружие АКС-74У, выкрикивая при этом, что сейчас всех перестреляет», - сообщили в Департаменте Госслужбы охраны.

Работники милиции применили в отношении правонарушителя средства физического воздействия и наручники.

После указанных действий задержанный представился судьей одного из районных судов Харькова, позже эта информация подтвердилась.

Уже утром 13 июня по инициативе органов прокуратуры, на основании решения суда, двое милиционеров Государственной службы охраны были арестованы, сообщили в Департаменте Государственной службы охраны при МВД.

Первый заместитель прокурора Харьковской области Владимир Суходубов 13 июня на брифинге заявил, что задержанные в Харькове работники Государственной службы охраны во время конфликта в ресторане неправомерно применили меры физического воздействия и спецсредства в отношении судьи.

Он уточнил, что задержаны не двое, трое работников ГСО, которые принимали участие в конфликте.