Власти Турции грозят послать войска против протестующих

Вице-премьер Турции Бюлент Аринк заявил в телеэфире, что действий полиции недостаточно для того, чтобы успокоить демонстрантов.

Демонстрации и митинги в Стамбуле, Анкаре и других городах Турции вспыхнули после того, как 31 мая полиция жестко разогнала протест защитников стамбульского парка Гези.

Выступления местных жителей и экологов переросли в манифестации против премьер-министра Реджепа Эрдогана и исламизации страны, которую, как считают протестующие, осуществляет правящая партия.

По официальным данным, по меньшей мере четыре человека погибли и около 5000 были ранены в ходе протестов.

ВВС Украины