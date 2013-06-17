Власти Турции грозят послать войска против протестующих
18:09, 17 июня 2013Мир
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Власти Турции предупредили, что могут использовать армию для подавления протестов в Стамбуле и Анкаре.
Вице-премьер Турции Бюлент Аринк заявил в телеэфире, что действий полиции недостаточно для того, чтобы успокоить демонстрантов.
Демонстрации и митинги в Стамбуле, Анкаре и других городах Турции вспыхнули после того, как 31 мая полиция жестко разогнала протест защитников стамбульского парка Гези.
Выступления местных жителей и экологов переросли в манифестации против премьер-министра Реджепа Эрдогана и исламизации страны, которую, как считают протестующие, осуществляет правящая партия.
По официальным данным, по меньшей мере четыре человека погибли и около 5000 были ранены в ходе протестов.
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