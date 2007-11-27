Политолог: Кириленко – это феномен Золушки

Судьба коалиции зависит от трех человек: от Тимошенко (она должна вести не только ночные, а еще и дневные публичные переговоры с диссидентами из НУ). От Кириленко (он должен понимать, что если пятнадцать-семнадцать человек один раз проголосуют против него, то они будут всегда голосовать против). И от Плюща, который в третий раз захотел оказаться председателем Верховной Рады. Так в интервью УНИАН заявил политолог Виктор Небоженко. “Я считаю, что конфигурация: Кириленко-спикер, Тимошенко-премьер - это плохо”, - добавил он.

Политолог настаивает на том, что в Украине должен быть сильный глава парламента. “Не фольклорное существо, не дед Щукарь, а сильный волевой человек, способный оказывать сопротивление лидеру большинства”, - уточнил Небоженко.

По мнению политолога, стране нужен сильный и публичный конфликт между председателем Верховной Рады и премьер-министром. Такую точку зрения Небоженко объясняет тем, что за пятнадцать лет уже стало понятно, что за публика идет в Верховную Раду и в Кабмин: “Ничего высоконравственного вверх пробиться не может”.

Потому, по мнению Небоженко, лучшей будет ситуация, когда “глава Верховной Рады должен будет вставать утром и говорить: что они там сегодня такого натворили плохого в исполнительной власти? А глава исполнительной власти со своей стороны будет рассуждать так: я могу подписать настоящий документ на полтора миллиона долларов (пустяк, а приятно), но завтра в парламенте поднимут шум. Вот такие должны быть человеческие ощущения у премьер-министра и спикера”, - просуммировал политолог. “А нам подсовывают сильного, волевого, талантливого человека Юлию Владимировну Тимошенко и Кириленко. Он хороший парень, что и говорить. Он как-то незаметно, без скандалов, прошел эти шестнадцать лет, но это феномен Золушки. Стремительный рост Кириленко был результатом личной политики Ющенко, теперь Президент собирает плоды. Человек поднялся, а теперь у него собственный взгляд на вещи, а в сочетании Луценко – Тимошенко – Кириленко - это опасная триада. И здесь важно, чтобы и Плющ, и Кириленко сели бы за стол переговоров, а затем сказали бы: ради единства демократической коалиции отходим на один шаг назад”, - сказал Небоженко.

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