Ющенко и Ахметов - это глубокий интим?

«Ожидает ли Украину новая спикериада?» - пресс-конференцию на такую тему дали вчера известные украинские политологи в УНИАН. В ней они проанализировали суть нынешнего политического момента, особенности коалиционного строительства, взаимосвязь между избранием руководства парламента и перспективой создания демкоалиции.

«ПРО СПИКЕРА И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕМКОАЛИЦИИ…»

Виктор Небоженко, политолог: Был рейтинг Ющенко, возле которого они все хорошо жили пять лет…

Я с самого начала говорил, что создание большинства будет сложным, потому что это брак совершенно разных по своей природе сил. Рыхлой и загнивающей «Нашей Украиной» и военизированной, хорошо организованной БЮТ. Юлии Владимировне надо понимать, что с кем бы она там не договаривалась, появится группа, у которой есть свои собственные интересы. Я вижу двух ярких дестабилизаторов демкоалиции: саму Юлию Тимошенко и Вячеслава Кириленко. Я бы на месте Тимошенко сейчас день и ночь работал бы с теми группами, в которых представлены эти диссиденты или отступники, неподписанты. У этих людей есть совершенно конкретные политические доводы нежелания вступать в демкоалицию. И это не просто несимпатия к Тимошенко, они имеют конкретные политические требования. В «Нашей Украине» порядка двадцати человек, которые категорически не приемлют Тимошенко для себя и для своей политической организации. При этом, вне всякого сомнения, если будет создана демокоалиция, то наиболее перспективная, талантливая или чувствующая политическую конъюнктуру часть НУ перебежит в БЮТ. Вы помните, что стало со сторонниками Ющенко, когда они попали в правительство Тимошенко? Они перешли в БЮТ.

Не надо говорить о расколе в «Нашей Украине». Его нет, потому что с самого начала эта политсила формировалась по принципу политического паразитизма. Был рейтинг Ющенко, и они возле него хорошо прожили пять лет. Им сейчас или нужно создавать новую партию или разбегаться. Кстати, в такую же ситуацию (когда Ющенко «тянул «Нашу Украину») сейчас попала Россия, там то же самое: президент Путин имеет свои 55 процентов (в 75 я не верю: население не может «держать» таких рейтингов долго - это противоречит природе общественного мнения). «Единая Россия» применила украинский принцип политического паразитизма и тоже пытается выехать в 21 век на рейтинге Путина.

Я считаю, что конфигурация: Кириленко-спикер, Тимошенко-премьер - это плохо. У нас должен быть сильный и способный настоять на своем председатель парламента. Не фольклорное существо, не дед щукарь, а сильный волевой человек, способный сопротивляться лидеру большинства. Должен быть сильный и публичный конфликт между председателем Верховной Рады и премьер-министром. Только тогда премьер-министру будет тяжело красть регулярно, и только тогда председатель Верховной Рады будет выполнять свой патриотический долг. Они сознательно должны сделать конфликтную группу. А разделение властей предполагает конфликт, потому что мы не будем контролировать ни Верховную Раду, ни тем не более Кабмин. Что за публика туда идет, мы за эти пятнадцать лет хорошо изучили. Ничего высокоморального наверх пробиться не может. Но если правила игры будут такими, при которых они вынуждены будут противостоять друг другу, то они будут делать нечто такое, что принесет пользу обществу и государству. Председатель Верховной Рады должен будет вставать утром и говорить: что они там сегодня такого натворили плохого в исполнительной власти? А глава исполнительной власти будет в свою очередь рассуждать так: да, я могу подписать этот документ на полтора миллиона долларов (мелочь, а приятно), но ведь завтра в парламенте подымут крик. Вот такие должны быть человеческие ощущения у премьер-министра и спикера. А нам подсовывают сильного волевого и талантливого человека Юлию Владимировну Тимошенко и Кириленко. Он хороший парень, что и говорить. Он как-то незаметно, без скандалов, прошел эти шестнадцать лет, но это феномен Золушки. Стремительный рост Кириленко был результатом личной политики Ющенко, теперь Президент пожинает плоды. Человек поднялся, а теперь у него собственный взгляд на вещи, а в сочетании Луценко – Тимошенко – Кириленко - это опасная триада. И тут важно, чтобы и Плющ, и Кириленко сели бы за стол переговоров, а потом сказали бы: ради единства демократической коалиции отходим на один шаг назад.

Судьба коалиции зависит от трех людей: от Тимошенко (она должна вести не только ночные, а еще и дневные публичные переговоры с диссидентами из НУ), от Кириленко (он должен понимать, что если пятнадцать-семнадцать человек один раз проголосуют против него, то они всегда будут голосовать против) и от Плюща, который третий раз захотел оказаться председателем Верховной Рады. И может быть нам эти римейки, эти приветы из 90-х годов, и не нужны, может быть нам нужно искать следующие кандидатуры на пост спикера и искать раньше, чем мы вступим в очередные скандалы.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных и политических исследований «Пента»: Может снова возникнуть кандидатура Литвина…

Прогнозируя трудности с избранием спикера, я все же не предполагал, что оно станет настолько драматичным, и что от него будет зависеть судьба парламентской коалиции. Плющ стал символом возможного союза НУНС с Партией Регионов, и, очевидно, что большинство нашеукраинцев не готово принять его кандидатуру. Кириленко и Плющ должны пойти на самопожертвование, чтобы сохранить единство фракции.

Если не будет проголосована кандидатура спикера от «Нашей Украины», то тогда может быть найден другой ситуативный вариант. Снова возникнет кандидатура Литвина… Возможна кулурная договоренность с Партией Регионов, и мы можем увидеть в руководстве парламентом регионала.

ПРО ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕГОВОРОВ ПРЕЗИДЕНТА И АХМЕТОВА ПО ПОВОДУ СОЗДАНИЯ ШИРОКОЙ КОАЛИЦИИ

Виктор Небоженко: Ющенко и Ахметов – это глубокий интим… Возможность переговоров между Президентом и Ахметовым - это глубокий интим. Если бы я что-то об этом знал, то был бы очень богатым человеком. Но я думаю, что Ющенко проводит политику политического дарвинизма по отношению к фракции. Он правильно считает, что они должны самоорганизоваться изнутри, а не ждать что скажет или с кем договориться Президент. Ну сколько можно? Сами найдите лидеров, сами определите позиции…

Ринат Ахметов, кстати, недавно сказал, что его партия будет цивилизованной. Может быть, это угроза, а может быть это новая модель работы – не знаю.

Владимир Фесенко: все политики следят друг за другом

Особенность нынешнего момента в том, что все политики следят друг за другом. Очень тщательно следят. Мне кажется, что если бы были хотя бы опосредованные признаки того, что происходят контакты между Ринатом Ахметовым и Виктором Ющенко, то информация тут же появилась бы, в частности, в вашем агентстве. Я допускаю, что множество СМИ отслеживают, кто, каким образом ходит в Секретариат Президента, кто ходит по каким ресторанам, и с кем обговаривает проблемы. Мы бы знали, если бы была такая информация. Доверенные лица могут вести подобные разговоры. И судя по всему, Президент сейчас ищет нестандартную конфигурацию власти, которая бы позволила сохранить хотя бы относительную политическую стабильность, и которая бы не реанимировала политический кризис. Консультации могут проходить между людьми, которые представляли или могут представлять интересы Ахметова или Партии Регионов. По моим впечатлениям, нельзя говорить о едином субъекте в переговорном процессе. Мы видим очень сложное столкновение групповых и личностных интересов. Могут быть интересы не только Президента, но и главы Секретариата Президента, отдельных фигур в «Нашей Украине».

О ВОЗМОЖНОСТИ ПАРЛАМЕНТСКОГО ЖИТЬЯ БЕЗ КОАЛИЦИИ

Виктор Небоженко: Это бодяга может тянуться долго…

В принципе, может быть, что это бодяга будет тянуться очень долго и все три политические силы (БЮТ, НУНС и ПР) получат по тридцать процентов постов в законодательной власти. И никакой коалиции не будет, пройдет тихий раздел комитетов. (Речь о формировании правительстве сейчас не идет). Другой вариант – создается-таки большинство. Каким бы оно не было: семьдесят процентов парламентских комитетов отходит большинству, и им же - должности в руководстве парламента. Ну и они пытаются создать правительство, провести премьера, при этом тридцать процентов парламентских постов достается оппозиции… Возможен третий вариант: шестьдесят процентов постов руководителей парламентских комитетов отходит таки созданному большинству, а сорок процентов – оппозиции. Но при этом меньшинство имеет своего спикера. Это сложная конструкция, но надо политиков приучать жить по нашим правилам, а не по ночным договоренностям. Беда сегодняшних парламентариев не в том, что они не верят друг другу, а в том, что они предпочитают серьезные переговоры заменять интригами .

Владимир Фесенко: бескоалиционное существование Верховной Рады возможно… Теоретически и даже практически бескоалиционное существование Верховной Рады возможно. Но возникает конфликт двух норм Конституции Украины. По одной норме, если на протяжении месяца не создана коалиция в Верховной Раде, полномочия могут быть прекращены. Другая норма Конституции говорит, что если Верховная Рада избрана на внеочередных парламентских выборах, то на протяжении года нельзя прекращать ее полномочия. Все зависит от позиции Президента и ведущих политических сил. И поэтому я думаю, что если не будет политической воли прекращать работу парламента, то год он просуществует точно. Дальше все будет зависеть от расстановки в парламенте. Есть другая проблема: а что будет с исполнительной властью? Если не будет создана новая коалиция, то остается правительство Януковича в статусе и.о. Мне кажется, что такая ситуация не может длиться бесконечно. Год правительство не может существовать в статусе и.о. Это не устроит ни парламент, ни Президента. Поэтому мне кажется, что если коалиция не будет создана, то тогда возникнет ситуация, когда ситуация с Кабмином будет разрешена также нестандартно. И я не уверен, что Янукович останется в статусе исполняющего обязанности. И это тоже может быть одной из интриг политической жизни.

Записывала Маша Мищенко