Кучма о разводе Путина: он тоже человек (видео)

Леонид Кучма не удивлен разводу Путина. Президенты такие же люди, как все, и имеют право на развод. Так второй президент Украины Леонид Кучма прокомментировал развод президента России Владимира Путина, сообщает ТСН.

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"Я скажу то, что говорит весь мир - президент тоже человек. Могу привести пример Европы, где и по четыре раза расстаются. В той же Франции нынешний президент сколько раз женат? Тот же Николя Саркози", - сказал он.

Вместе с тем Кучма считает, что "дом - это его крепость". "Поэтому, если нет дома, в который хочешь вернуться после рабочего дня, то это отражается на работе", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Владимир Путин и его супруга Людмила Путина объявили, что их брак завершен.