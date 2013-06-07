В Кремле предлагают не лезть в личную жизнь Людмилы Путиной

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков поставил в пятницу точку в истории с разводом Владимира и Людмилы Путиных, заявив, что решение принято, официальное расторжение - формальность, тема абсолютно исчерпана для публичного обсуждения.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство напоминает, что вечером 6 июня Президент с супругой побывали на балете "Эсмеральда" в Государственном Кремлевском дворце. Поделившись впечатлениями от представления, они ответили на несколько вопросов тележурналистки, в том числе подтвердили, что уже некоторое время вместе не живут, и сообщили, что решили развестись после почти 30-летнего брака.

В пятницу, 7 июня, Путин пришел на совещание с членами правительства уже без обручального кольца.

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Пресс-секретарь Президента не стал уточнять, когда брак президентской четы будет расторгнут официально. "Это формальность, и, опять же, давайте оставим это Путиным - Владимиру Владимировичу и Людмиле Александровне. Это абсолютно уже их личное дело", - подчеркнул он. По словам Пескова, то, что Людмила Путина давно не появлялась на экранах, связано с тем, что она чрезвычайно не любит публичности и публичных мероприятий. Он также отметил, что решение Путиных о разводе было обоюдным.

При этом Песков назвал слухами предположения о том, что Президент вскоре после развода вновь женится. В интервью радиостанции "Эхо Москвы"он отрицательно ответил на вопрос, появилась ли у главы государства какая-то другая женщина. "Нет, это не так", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, стоит ли ждать президентской свадьбы, пресс-секретарь заметил: "Я не думаю, что подобный ответ входит в обязанности пресс-секретаря. Но я могу вам с уверенностью сказать, что все это относится скорее к категории слухов и пересудов".

"Опять же, я предлагаю обратиться к их же словам, к словам Владимира Владимировича и Людмилы Александровны. Все остальное - это из серии сплетен, слухов и домыслов. Совершенно не трудно даже не экспертному взгляду посмотреть на рабочий график Путина. И вы поймете, что его жизнь - наверное, к сожалению - никоим образом не связана ни с какими семейными отношениями, она связана только с теми обязанностями, с той ответственностью, которую он несет как глава государства", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Президента заявил, что не знает, чем займется Людмила Путина после развода, и призвал не лезть в ее личную жизнь. "Мне тоже об этом неизвестно, и я не считаю себя вправе... я предлагаю всем просто не лезть в ее личную жизнь", - сказал он.

"Хотя убежден, и она сама сказала, что она признательна Путину, во-первых, за то, что у них прекрасные человеческие отношения, во-вторых, за то, что Путин продолжает достаточно бережно заботиться и о ней, и о своих детях. Которые уже абсолютно взрослые и самостоятельные люди", - добавил Песков.

Чуть позже в беседе с журналистами он заявил, что считает публичное обсуждение темы развода президентской четы исчерпанным.

"По этой теме все было сказано. Были заданы уточняющие вопросы, мы на них также дали ответы. Тема абсолютно исчерпана для публичного обсуждения. Больше нам сказать нечего", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, почему это заявление было сделано именно после посещения балета, пресс-секретарь сказал: "Был задан вопрос, был дан ответ".

Эксперты назвали решение о разводе мужественным поступком. По их мнению, общество с пониманием и спокойно отнесется к этому, на рейтинге Президента это не отразится или отразится положительно.