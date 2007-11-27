Зварич признался, какое впечатление прокрадывается в его душу

Народный депутат, член фракции блока «Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ сомневается, что кто-то из его коллег может отозвать свою подпись под соглашением о создании демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам перед началом заседания политсовета партии «Народный Союз Наша Украина», комментируя заявление народного депутата Игоря КРИЛЯ, что 19 членов фракции не разделяют позицию относительно необходимости формирования коалиции с БЮТ.

«Я почему-то не думаю, что наши политики имеют желание стать политическими самоубийцами», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, вряд ли во фракции найдутся люди, которые хотели бы завершить свою политическую карьеру.

Р.ЗВАРИЧ напомнил, что уже двое из семи членов фракции НУ-НС заявили о готовности подписать коалиционное соглашение.

Он подчеркнул, что не может назвать точного времени, когда это состоится. «То, что они подпишут, я точно могу сказать», - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.

На вопрос, каким образом фракция убеждает этих семеро в необходимости подписать коалиционное соглашение, Р.ЗВАРИЧ ответил, что с одними идет разговор «языком аргументов, как, например, с Юрием Ивановичем (ЕХАНУРОВЫМ – УНИАН)».

«Говоря о его замечаниях к коалиционному соглашению, я пытаюсь ему продемонстрировать, что много пунктов, к которым он имеет замечания, взяты с подачи КМУ во главе с Юрием ЕХАНУРОВЫМ», - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.

В то же время он отметил, что когда слушает замечания, у него создается впечатление, что «кто-то говорит о соглашении, а имеет в виду широкую коалицию». «Ничего не могу с собой поделать, почему-то это впечатление прокрадывается в мою душу», - сказал Р.ЗВАРИЧ.