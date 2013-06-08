Оппозиция требует отменить решения, принятые в заблокированном парламенте

Соответствующий проект постановления размещен на сайте ВР, однако его текст пока отсутствует.

Во всех трех постановлениях, решения по которым предлагает отменить оппозиция, речь идет об избрании судей в суды разных звеньев.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сказал, что подпишет решения ВР о назначении судей.

«Я подпишу эти решения. Я еще раз говорю - никакого переголосования не будет», - сказал спикер.

Он утверждает, что процедура голосования за назначение судей была соблюдена.

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Как сообщалось, 6 июня оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента, требуя личного выступления Президента Украины с ежегодным посланием к ВР, которое они получили в печатном виде.

Кроме того, в ходе начала вечернего заседания ВР, когда Рыбак объявил о рассмотрении вопроса об избрании судей, произошла потасовка между представителями большинства и оппозиции.