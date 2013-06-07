Власенко утверждает, что Банковая лепит из тушек фракцию «За Юлю»

Об этом заявил защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко в своем блоге на сайте «Корреспондент».

«Большего подыгрывания Банковой (очень тщательно выбирал самое мягкое определение) чем призыв к «тушкам» создать фракцию «Юлии Тимошенко» («За Тимошенко», «За Юлю» и тому подобное) я за последний год не видел!», - подчеркнул он.

Власенко отметил, что «никакого письма «12-ти организаций «Батькивщины» к Тимошенко» не существует, это только желание некоторых лиц из кабинетов на Банковой и цель их работы».

«Свою позицию относительно объединения партий на базе ВО «Батькивщина» ЮВТ неоднократно выражала публично. Главным идеологом и движущей силой этого объединения является Юлия Владимировна Тимошенко", - подчеркнул защитник лидера оппозиции.

«Все «рассказки» о создании «тушками» фракции «За Юлю» - это очевидная технология Администрации Януковича", - считает Власенко.

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Кроме того, комментируя заявления отдельных политиков об отношении Тимошенко к акции протеста "Вставай, Украина!", Власенко сказал: «Перед тем, как писать «блоги», я бы советовал всем желающим прочитать письмо Тимошенко. В полном объеме, а не подготовленные в АП «темники» по нему».

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил о выходе из фракции «Батькивщина» народных депутатов Владимира Купчака (избранный в округе № 84 в Ивано-Франковской области) и Вячеслава Углового (избранный в округе № 95 в Киевской области).

Вечером 6 июня внефракционный депутат Сергей Мищенко в блоге на сайте «Корреспондент» написал, что «после выхода из Батькивщины «тушек», которые попали в парламент по квоте «Фронту Змін» в парламенте должна быть создана фракция Юлии Тимошенко. "БЮТовцы" (именно "БЮТовцы", которые прошли проверку не одними выборами) должны дистанционироваться от бизнесменов Арсения Яценюка и сохранить честное имя партии Тимошенко "Батькищина". Я буду первым, кто войдет в такую фракцию»...

Как отметил Мищенко, «сегодня уничтожается и дискредитируется «Батькивщина». Сегодня появились еще две тушки-фронтовика. В целом их уже 8. Сегодня 12 областных организаций «Батькивщины» написали письмо Тимошенко о том, что идет рейдерский захват партии. Под письмом поставили свои подписи и действующие депутаты-бютовцы...».

Как пишет Мищенко, «точка зрения и мнения Юлии Тимошенко полностью игнорируются Арсением Яценюком и руководством «Батькивщины». Они только прикрываются ее именем и не обращают никакого внимания на ее советы. Например, Юлия Тимошенко призывала остановить акцию «Вставай, Украина!», которая не принесла никаких результатов, но никто на это не обратил внимания. Напротив, запланировали еще десяток поездок по городам Украины для собственного самопиара. Более того, Арсений Яценюк заявил, что Юлия Тимошенко поддержала продолжение акции, ссылаясь на какое-то мифическое письмо».