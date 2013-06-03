Янукович поручил Азарову и Левочкину готовить День Независимости

Кабинет министров образовал организационный комитет по подготовке и празднованию 22-й годовщины Независимости Украины.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства сегодня, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Сопредседателями комитета назначены премьер-министр Украины и глава Администрации Президента Украины.

Сопредседателям оргкомитета предоставлено право утверждать его персональный состав и вносить в случае необходимости в него изменения.

Принятие документа будет способствовать празднованию 22-й годовщины Независимости Украины на высоком организационном уровне, отметили в Кабмине.