В Луцке на праздники будут вывешивать флаг ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли депутаты Луцкого горсовета на втором пленарном заседании 41-й сессии в четверг.

Проект документа был подготовлен депутатом городского совета Андреем Козюрой. Этот вопрос вызвал резвое обсуждение в сессионном зале, но в конечном итоге его поддержали 26 из 29 присутствующих в зале депутатов. Всего в городском совете 50 депутатов.

Таким образом, отныне Флаг Европы в Луцке будет вывешиваться во время таких государственных праздников: День Соборности и Свободы Украины, День международной солидарности трудящихся, День Победы, День Европы в Украине, День Конституции, в годовщину провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины, День Государственного Флага Украины, День Независимости Украины, День города, Европейский день языков, в годовщину проведения Всеукраинского референдума в поддержку Акта провозглашения независимости Украины.