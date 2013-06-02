Киевская ОГА: Свобода в Вышгороде зарабатывает баллы, говоря об админресурсе

В Киевской областной государственной администрации считают, что представители «Свободы» заявляют о применении административного ресурса во время довыборов в местные органы власти в Вышгородском районе, поскольку не имеют достаточно авторитета в области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КОГА.

“Власть обеспечила все необходимое для свободного волеизъявления граждан и проведения прозрачных выборов”, - отметили в пресс-службе КОГА, подчеркнув, что сегодня своевременно и должным образом, в соответствии с действующим законодательством, были открыты все избирательные участки, работа которых обеспечена охраной.

Кроме того, как подчеркнули в пресс-службе, наблюдатели от всех политических сил и журналисты имеют возможность свободно выполнять свои служебные обязанности.

Однако, как отметили в пресс-службе, представители некоторых политических сил и кандидатов, которые баллотируются на ту или иную должность, пытаются дискредитировать власть, заявляя о применении админресурса, в частности, в Вышгородском районе, где сегодня проводятся выборы в областной совет.

“Такая позиция политической силы “Свобода” предопределена тем, что нет достаточно авторитета в области, а потому своими заявлениями они пытаются заработать сомнительные дивиденды”, - отметили в пресс-службе КОГА.

При этом в пресс-службе напомнили, что представители “Свободы” используют подобные заявления не первый раз, в частности, как отметили в пресс-службе, подобные обвинения раздавались со стороны представителей “Свободы” на прошлогодних выборах городского головы Обухова.

Как сообщают сегодня СМИ со ссылкой на ВО "Свобода", на довыборах в Киевский облсовет в 16-м округе (Вышгородский район) власть применяет админресурс. По их данным, в воскресенье руководители государственных и коммунальных учреждений района звонили по телефону своим работникам и подчеркивали ни в коем случае не поддерживать единого кандидата от оппозиции Валентину Парчук.

Кроме того, сама Парчук заявила, что в воскресенье утром четырнадцать легковых автомобилей с крепкими парнями выехали в села округа, чтобы "руководить" этими выборами и таким образом сделать невозможной победу кандидата от "Свободы".