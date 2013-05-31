Главное за день: обзор топ-новостей

Азаров подписал Меморандум с Таможенным союзом

Азаров подписал меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной. Премьер-министр назвал профанами политиков, критикующих углубления отношений Украины со странами Таможенного союза, и заявил, что Россия не выдвигала никаких условий для подписания этого документа. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 г. (текст документа). По мнению советника Президента Константина Елисеева, договорившись о статусе наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, Украина расставила все точки над "і" относительно своих внешних приоритетов.

Медведев рассказал, что делать Украине, чтобы угодить Таможенному союзу

Украина подписанием меморандума с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) сделала первый шаг к интеграции в Единое экономическое пространство (ЕЭП), но он может стать последним, если не будет дальнейших решений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Мы искренне приветствуем. Но мы понимаем, если наши партнеры действительно хотят участвовать в нашем создаваемом интеграционном объединении - Евразийском экономическом союзе, то они должны принять и ряд весьма сложных, порой непопулярных решений. Причем все решения, а не только их часть, и, конечно, не брать на себя обязательств, исключающих участие в Евразийском экономическом и союзе. Это должно быть ясно всем, как день", - сказал Медведев.

В Донецке оппозиция собрала три тысячи человек (фото)

В Донецке состоялась акция «Вставай, Украина», в которой принимали участие около трех тысяч человек. уже около 15.00 возле Театра оперы и балета стали собираться участники акции, которые пришли с флагами ВО «Батькивщина», «УДАР», «Свобода», а также с флагами Евросоюза и национальными флагами Украины. Участники акции держали транспаранты: «Ударим по режиму Януковича», «Банду геть», «Вставай, Украина, поднимайся, Донбасс». Потом, когда в театр подъехали народные депутаты Украины, лидеры «Батькивщины» и ВО «Свобода» Арсений Яценюк и Олег Тягнибок, сформировалась колонна, и около 3 тысяч участников акции, перекрывая одну из полос двустороннего движения по центральной улице Донецка направились к памятнику Шевченко.

В оппозиции прислушались к мнению Тимошенко о едином кандидате

Оппозиция выдвинет единого кандидата в Президенты Украины только в случае проведения выборов в один тур. Об этом заявил сегодня в Донецке лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. «Мы считали, что нелогично и бессмысленно, если система президентских выборов в Украине будет такой, как сейчас, определять единого кандидата от оппозиции. И за два года определить это очень сложно, тем более что мы разные политические силы, у нас есть разный избиратель и он хочет видеть кандидатом в президенты такого же, как он сам», - сказал Тягнибок.

США бросит все силы на борьбу с украинскими пиратами

США начали расследование против Украины относительно соблюдения прав интеллектуальной собственности. Об этом говорится в сообщении торгового представителя США. Согласно сообщению, в специальном докладе 301 в этом месяце Украина определена как приоритетная иностранная страна. Основные проблемы - использование правительством пиратского программного обеспечения, пиратство в Интернете, а также непрозрачное и нечестное администрирование и деятельность агентств по управлению авторскими и смежными правами.

После смерти ребенка в Крыму проверят все санатории

Службы надзора и контроля проведут проверку технического состояния и безопасности всех детских учреждений оздоровления и отдыха в Крыму из-за событий в санатории «Юность» в Симеизе.