Мерц рассказал, готов ли он говорить с Путиным на саммите G20

По словам политика, он не будет упускать такую возможность.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не будет избегать разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот приедет на саммит G20 в Майами в декабре. Однако пока неизвестно, планирует ли президент РФ принять участие в этой встрече. Об этом Мерц заявил во время публичного диалога с гражданами в немецком городе Хаген, цитирует Westfalenpost.

Когда журналист спросил политика, возможно ли, что он встретится с Путиным в декабре, канцлер ответил, что готов к такому диалогу.

"Принимающая сторона всегда имеет право пригласить дополнительных глав государств и правительств. И, насколько нам известно на данный момент, Трамп пригласил Путина. Если он будет там, я не буду уклоняться от возможности провести с ним беседу", – заверил он.

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Однако Мерц подчеркнул, что российский диктатор пока не подтвердил своё участие в саммите.

Саммит G20 в Майами – последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об участии в саммите G20. По его словам, Украина пока не получала официального приглашения принять участие в саммите "Группы двадцати", который состоится в следующем месяце.

"Речь шла о том, что президент Трамп может пригласить нас на саммит G20 и, возможно, выдвинуть инициативу, направленную на прекращение войны. Конечно, если Трамп официально нас пригласит, мы это поддержим", – сказал глава государства.

В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас резко прокомментировала приглашение Путина на саммит G20 в США. Она назвала такое приглашение серьезным поводом для беспокойства.

"Приглашение США Путину вызывает много серьезных вопросов. Это создает риск нормализации военных преступлений, которые ежедневно совершаются в Украине", – добавила политик.

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