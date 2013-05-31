Азаров убеждает, что Россия Украине «руки не выкручивала»

Российская Федерация не выдвигала никаких условий для подписания меморандума об углублении взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на брифинге украинским журналистам в Минске.

“Никаких условий никто не выдвигал, в том числе и Российская Федерация”, - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, Меморандум об углублении взаимодействия между Украиной и ЕЭК планируют подписать в Минске сегодня, 31 мая, премьер-министр Украины и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.

Согласно решению Высшего Евразийского экономического совета, принятого 29 мая членами совета - президентами стран-членов Таможенного союза (России, Беларуси и Казахстана) в текст меморандума об углублении взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), которым предусматривается предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года, в ходе переговоров о его подписании могут быть внесены изменения, не имеющие принципиального характера.

Справка УНИАН. ЕЭК создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.