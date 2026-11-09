Соседка Украины полностью отказывается от российского газа

Кроме того, лидер страны объявила о запуске линии электропередачи, которая соединит государство с соседней Румынией.

Молдова объявила о прекращении закупок российского газа. Соответствующее заявление опубликовала в социальной сети Х президент страны Мая Санду.

"На протяжении десятилетий Москва использовала энергетику, чтобы шантажировать нас. Больше нет: Молдова не покупает российский газ", – говорится в сообщении.

Также Санду заявила о запуске линии электропередачи, которая соединит страну с соседней Румынией.

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"Сегодня мы запустили линию электропередачи Вулканешты-Кишинев, которая соединяет Молдову с Румынией и европейской энергосистемой", – добавила она.

По словам президента страны, впоследствии должны появиться еще две линии электропередачи в Румынию.

Российские энергоресурсы на мировых рынках

Доходы России от нефти и газа достигли рекорда за полтора года. Данные Минфина РФ свидетельствуют, что на фоне войны США и Израиля против Ирана и последующего подорожания нефти доходы российского бюджета достигли самого высокого показателя с апреля 2025 года. В октябре они составили 1,122 трлн рублей (около 13,7 млрд долл.).

Ранее же Венгрия заявила, что намерена прекратить импорт российского природного газа к осени 2027 года – в соответствии с графиком, по которому движется в этом направлении весь Европейский Союз. Сообщалось, что местная энергетическая компания MOL готовит свои нефтеперерабатывающие заводы к возможному использованию сырья не из России.

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