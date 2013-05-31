Азаров подписал Меморандум с Таможенным союзом

Премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан сегодня в Минске.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 г.

Как удалось уточнить УНИАН, в текст документа после обсуждения его непосредственно перед подписанием изменения не вносились.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.

С 1 января 2012 года на пространстве России, Беларуси и Казахстана заработала новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию другого более крупного интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил казахстанский президент Нурсултан Назарбаев. Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.