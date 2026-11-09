Трамп допустил, что границы Украины могут измениться в рамках мирного соглашения

Трамп заявил, что мирное соглашение будет достигнуто уже скоро.

Президент США Дональд Трамп, комментируя будущее мирное соглашение по завершению войны, сделал настораживающий намек на то, что границы Украины в результате его заключения могут измениться. Об этом он сказал в интервью CBS.

На вопрос, рассчитывает ли он, что "все закончится сохранением свободной и независимой Украины", Трамп заявил, что мирное соглашение будет достигнуто уже скоро. При этом он намекнул, что границы Украины в итоге могут измениться.

"Думаю, у нас будет сделка, и я думаю, что это произойдет. В итоге Украина приобретет несколько иные очертания", - заявил он.

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На вопрос о том, что является главным препятствием на пути к миру, Трамп заявил, что это "ненависть между Зеленским и Путиным", при этом вновь повторил, что "если бы он был президентом, эта война никогда бы не началась".

При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос, кому лидер США доверяет больше - президенту Украины Владимиру Зеленскому или диктатору РФ Владимиру Путину, заявив, что у него "хорошие отношения с обоими".

У Трампа также спросили, не думает ли он, что Путин его водит за нос, на что тот ответил отрицательно. Он также оправдался за заключение дизельной сделки.

"Никто не был жестче по отношению к России, чем я... Посмотрите, что я сделал с ними в торговле, какие санкции и ввел и все остальное... Я не снимал санкции с дизельного топлива. Я позволил России поставлять не нам, а всему миру тысячи и тысячи баррелей нефти и дизельного топлива, в которых мир нуждался", - заявил он.

Мирные переговоры - новости

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины будет одной из главных тем переговоров в Абу-Даби.

Тем временем Россия изменила состав делегации для переговоров. В состав делегации Кремля вошли лица, которые прежде уже затягивали переговорный процесс. Аналитики Института изучения войны отмечают, что это лишний раз подчеркивает, что Москва по-прежнему не заинтересована в добросовестных переговорах.

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