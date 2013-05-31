В Донецке оппозиция собрала 3 тысячи человек (фото)

В центре Донецка, возле памятника Шевченко, проходит митинг в поддержку акции оппозиции «Вставай, Украина!».

Как передает корреспондент УНИАН, уже около 15.00 возле Театра оперы и балета стали собираться участники акции, которые пришли с флагами ВО «Батькивщина», «УДАР», «Свобода», а также с флагами Евросоюза и национальными флагами Украины.

Участники акции держат транспаранты: «Ударим по режиму Януковича», «Банду геть!», «Вставай, Украина, поднимайся, Донбасс».

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Затем, когда к театру подъехали народные депутаты Украины, лидеры «Батькивщины» и ВО «Свобода» Арсений Яценюк и Олег Тягнибок, сформировалась колонна, и около 3 тысяч участников акции, перекрывая одну из полос двухстороннего движения по центральной улице Донецка, направились к памятнику Шевченко.

Во время шествия митингующие периодически скандировали: «Банду геть!»

Большое количество милиции стояли в оцеплении вдоль дороги по маршруту следования участников акции и вокруг памятника Шевченко.

Первым на митинге выступил Яценюк, который поблагодарил всех жителей Донбасса, которые сегодня не побоялись и пришли на акцию оппозиции.

Он также раскритиковал действия нынешней власти и еще раз заявил: «Мы приехали в Донбасс, потому что у нас единое государство, чтобы все мы были вместе».

Выступления на митинге продолжаются.