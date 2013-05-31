Азаров обозвал профанами тех, кто морщит нос на Таможенный союз
Премьер-министр Украины Николай Азаров считает профанами политиков, которые критикуют углубление отношений Украины со странами Таможенного союза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров сообщил на брифинге украинским журналистам.
Он подчеркнул, что развивать отношения со странами ТС необходимо, поскольку торговля с ними занимает порядка 40% внешнего торгового оборота.
«Когда кто-то начинает рассуждать о том, что такая форма сотрудничества или любая другая форма сотрудничества для Украины не интересна, то я бы назвал такого человека профаном и абсолютно безответственным политиком по отношению прежде всего к своему собственному народу, к своей собственной стране. Как это 40% товарооборота, и для нас эта форма сотрудничества не интересна?», - сказал Азаров.
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Он отметил, что подобные заявления свидетельствуют о заангажированности и безответственности этого политика. «Это говорит о заангажированности такого политика, безответственности и об отсутствии элементарного профессионализма. Я не буду фамилии называть, но вы легко сможете эти фамилии сами вычислить, сейчас уже оценки звучат различные, вот и повычисляйте эти фамилии», - сказал Азаров.