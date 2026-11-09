В Черкасской области мужчина вырастил тыкву весом с медведя

Мужчина целенаправленно пытался получить именно огромный овощ.

Житель Черкасской области Алексей Буряченко вырастил на собственном приусадебном участке тыкву весом 350 килограммов. Плод взвесили в минувшую субботу с помощью нескольких друзей и лебедки. Мужчина подал заявку на установление нового рекорда Украины, однако его официальная фиксация оказалась слишком дорогой.

Как сообщается в сюжете "Суспильне Черкасы", для выращивания гигантских тыкв Алексей отвел 70 квадратных метров. На этой площади он посадил четыре куста, которые разрослись далеко за пределы грядки и дали девять крупных плодов. Самая большая из них весит 350 килограммов.

Увлечение выращиванием гигантских тыкв у мужчины появилось два года назад, когда он приобрел участок вместе с женой. Первый опыт огородничества принес тыкву весом 17,7 килограмма. Тогда Алексей решил попробовать вырастить гораздо более крупный плод и выбрал сорт "Атлантический гигант".

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В этом году для посадки он приобрел три семечка за 300 гривен. Их он получил из тыквы весом 252 килограмма, которая в 2025 году стала рекордсменом Украины. Проросло только одно растение, но именно оно дало нынешнего гиганта. Его окружность составляет 391 сантиметр, а высота – 70 сантиметров.

Грядку хозяин готовил ещё с осени, использовав около 16 мешков конского перегноя. В течение сезона подкармливал растения вермиком, который изготавливает с помощью калифорнийских червей. Также в жаркие дни он защищал тыкву от солнца, а сейчас использует вентилятор, чтобы продлить срок хранения плода.

"Мне одобрили заявку на фиксацию рекорда, но, как оказалось, это довольно дорогое дело. Государство это не финансирует", – рассказывает фермер.

По словам Алексея, официальная фиксация стоит 29 тысяч гривен со скидкой, поэтому самостоятельно оплачивать процедуру он не готов. Зато надеется найти спонсоров.

Тыкву мужчина планирует оставить на участке до морозов, после чего соберёт семена. Часть использует для следующей посадки, а остальное продаст желающим. В следующем году Алексей хочет расширить бахчевые посадки и вырастить ещё более крупный плод. Мякотью же угостит своих четырех кур.

Гигантские овощи

Как писал УНИАН, супруги Анжела и Мирча Мурешан из румынского Марамуреша вырастили тыкву-рекордсменку весом 184,2 кг, превзойдя свой предыдущий личный рекорд. По словам фермеров, успех обеспечили естественные методы выращивания, регулярный полив речной водой, органические удобрения и ограничение количества плодов на каждом растении.

Также мы рассказывали, что на Волыни местный фермер вырастил необычно большой урожай картофеля, где отдельные клубни достигли размеров трёхлитровой банки. По словам местных жителей, крупные клубни здесь встречаются не впервые, хотя экземпляры таких размеров являются редкостью.

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