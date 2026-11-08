'Мы готовы к этому': Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

По словам Трампа, он не хочет этого делать.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные возобновят удары по Ирану, если в переговорах по ядерному соглашению и открытию Ормузского пролива не будет прогресса. Такое заявление он сделал в интервью CNN.

Трамп отметил, что окончательно решение зависит от того, согласится ли Тегеран подписать "очень серьезное соглашение". Он также назвал Иран "несостоятельным государством".

"Только что появились данные, вы видели это в этом году: инфляция составляет 301%. Я сделал бы это (нанес удар по Ирану - УНИАН), если бы возникла такая необходимость. Я нанес им очень серьезный удар. Вы даже не представляете, насколько сильный. Поэтому крайне маловероятно, что мне придётся это сделать", - сказал президент США.

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Однако Трамп заверил, что американские военные в регионе находятся в полной боевой готовности. По его словам, войска США могут начать операцию по его приказу в любой момент.

"Мы готовы к этому. У меня здесь три авианосца. Еще один только что прибыл. У нас их три. Они полностью готовы к бою", - добавил Трамп.

Также президент США поделился, что Вашингтон определил потенциальные цели для новых ударов по территории Ирана:

"У нас на прицеле 38 мостов, которые мы можем уничтожить буквально за один час. Все они будут уничтожены".

Трамп добавил, что не хотел бы наносить удар по иранской инфраструктуре. Он объяснил это тем, что на восстановление инфраструктуры может уйти около 10 лет.

"Мне не нравится разрушать мосты. А мост - это самое сложное сооружение для строительства. На это уходят годы, а я хороший строитель", - сказал президент США.

США готовы заплатить 20 млн долларов за информацию о ядерной программе Ирана

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что заплатят 20 млн долларов любому, кто имеет информацию о ядерной программе Ирана.

США ищут информацию об иранских ядерных ученых и персонале, технологиях и возможностях, связанных с ней, а также организациях, которые имеют к ней отношение. Госдеп хочет получить сведения относительно ядерных объектов, оборудования и его перемещения на территории Ирана.

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