Рубио назвал одну из ключевых тем на переговорах по войне в Украине

Он также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах.

Вопрос гарантий безопасности для Украины остается среди главных тем переговоров по урегулированию российско-украинской войны. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сказал журналистам в Париже, куда прибыл для участия во встрече министров иностранных дел стран G7.

В ходе общения со СМИ чиновник подтвердил проведение 10 и 11 ноября украинско-российских переговоров в Абу-Даби. Они состоятся при посредничестве Вашингтона.

"На протяжении всего времени, пока мы обсуждаем российско-украинскую войну, постоянно поднимается один вопрос – необходимость предоставления гарантий безопасности. Какой будет послевоенная система безопасности Украины... и всего европейского континента? Это одна из ключевых тем, которая неоднократно поднималась в ходе каждой беседы, когда обсуждались переговоры", – добавил глава американской дипломатии.

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Он также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах. По мнению Рубио, речь идет о продвижении в наработках будущей архитектуры безопасности после завершения войны, хотя пока что ничего не согласовано.

"Думаю, президенту доложили од этом в четверг или пятницу на прошлой неделе. Речь идет о некоторых первоначальных предложениях, которые сейчас рассматриваются. Пока ничего окончательно не согласовано. Возможно, завтра в Абу-Даби удастся добиться определенного прогресса, когда туда прибудут Джаред (зять Трампа Джаред Кушнер, – УНИАН) и Стив (спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, – УНИАН). Думаю, они уже направляются туда", – резюмировал Марко Рубио.

Переговоры в Абу-Даби: последние новости

Представители Европы присоединятся к переговорам по войне в Украине, которые состоятся в Абу-Даби в ближайшие дни. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что там будет и представитель его страны, однако не уточнил, о ком именно идет речь.

Тем временем Россия изменила делегацию для переговоров в Абу-Даби. В состав делегации Кремля вошли лица, которые прежде уже затягивали переговорный процесс. Аналитики Института изучения войны отмечают, что это лишний раз подчеркивает, что Москва по-прежнему не заинтересована в добросовестных переговорах.

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