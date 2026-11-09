Петербург массово атаковали дроны: горит один из крупнейших НПЗ России

Это ключевой поставщик топлива для Петербурга и авиационного керосина для аэропорта Пулково.

Этой ночью Санкт-Петербург и область массово атаковали дроны, власти объявили об "огромном количестве БПЛА" и поражении промышленных объектов.

Astra пишет, что в Петербурге на фоне атаки перестал работать мобильный интернет.

Местные жители жалуются, что доступны только сервисы из "белого списка". Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после часа ночи предупреждал, что огромное количество БПЛА заходят на Кириши, Ленинградская область "со всех сторон" и заявил, что возможно понижение скорости мобильного интернета. В 2:45 в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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Сообщается о множестве взрывов и работе ПВО, также в сети появляются кадры пожара. По данным OSINT-аналитиков, поражен НПЗ в городе Кириши Ленинградской области (Киришинефтеоргсинтез). Это второй по объемам переработки нефти НПЗ в России и единственный подобный завод на северо-западе РФ.

НПЗ был введен в эксплуатацию в 1966 году, принадлежит ПАО "Сургутнефтегаз". Проектная мощность предприятия составляет около 20–21 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум, сжиженный газ и нефтехимическую продукцию.

Это ключевой поставщик топлива для Петербурга и авиационного керосина для аэропорта Пулково.

Киришский НПЗ неоднократно подвергался атакам беспилотников. После атаки в августе 2026 года полностью переработку нефти из-за повреждения двух установок первичной переработки.

Удары по России - последние новости

В ночь на 7 ноября украинские дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. После взрывов там начался масштабный пожар.

Также в результате ударов начался пожар в районе завода "Протон" в российском Орле. Кроме того, ночью сгорел склад возле завода "Алмаз" в Ростове.

Как отмечал авиаэксперт Константин Криволап, за годы войны Украина уничтожила огромное количество российских средств ПВО, так что большинство объектов в глубине российской территории теперь уязвимы для атак.

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