Елисеев: Меморандумом с ТС Украина расставила все точки над «і»

Украина расставила все точки над “і” в отношении своих внешних приоритетов, договорившись о статусе наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил советник Президента Украины - Уполномоченный Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов Константин Елисеев сегодня в комментарии журналистам.

“В результате подписания настоящих документов (заявления Президентов и меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Украиной - УНИАН) мы, в сущности, расставляем все точки над “і” в отношении направлений и перспектив по сотрудничеству с соответствующими образованиями. Мы четко фиксируем, что Украина с 2015 года приобретет статус наблюдателя в Евразийском союзе - не более и не менее”, - сказал Елисеев.

На его взгляд, формализация отношений с Евразийской экономической комиссией пресекает любые спекуляции в отношении внешнеинтеграционных устремлений Украины.

Елисеев подчеркнул, что Украина заинтересована в углублении и совершенствовании режима зоны свободной торговли со странами, которые входят в Таможенный союз, стремится иметь равноправные торгово-экономические отношения с этими странами.

При этом он отметил, что развивать такие отношения стремятся многие страны, в том числе и ЕС.

В то же время он обратил внимание, что сотрудничество со странами Таможенного союза Украиной строится с соблюдением 3 важных пунктов. Первое - это соответствие договоренностей национальному законодательству. Второе - соответствие этих договоренностей стандартам и нормам ВТО и третий - соблюдение обязательств перед ЕС, в частности в контексте создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Он считает, что договоренности, достигнутые в Астане, были обоюдно выгодны и для Украины, и для стран Таможенного союза. “Здесь не нужно думать, что кто-то победил или кто-то кого-то перехитрил, я считаю, что все честно, и я думаю, что таким образом мы должны строить и наши дальнейшие отношения с нашими партнерами”, - сказал Елисеев.

При этом он еще раз подчеркнул, что эти договоренности никоим образом не противоречат евроинтеграционным устремлениям Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-то из правительств трех стран. Решения ЕЭК обязательны для выполнения на территории трех стран.

С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана начала работать новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию другого большего интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил казахстанский президент Нурсултан Назарбаев. Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.