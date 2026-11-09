Флеш раскрыл, как оккупантам удается точно атаковать украинские мосты

Инерциальная система такой точности для баллистической ракеты не обеспечит, говорит специалист.

Российские оккупационные войска применяют баллистические ракеты "Искандер" для атак по украинским мостам. И, к сожалению, противник делает это "очень точно".

Как пояснил в своем Telegram-канале советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, во время тревог над всей страной происходит тотальное подавление навигации. В таких условиях вражеской баллистической ракете довольно сложно поразить цель с точностью до метра.

"Инерциальная система такой точности не обеспечит. А поразить цель наш противник хочет. Поэтому на "Искандерах" применяются головки наведения оптического типа 9Э436, 9Б918 или дорогостоящие головки с радиолокационным наведением 9Б918", – рассказал он.

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По словам Бескрестнова, во время падения боеголовки вниз в течение нескольких секунд происходит радиолокационное сканирование местности. Затем в систему наведения ракеты вносятся уточнения.

Атаки РФ по Украине

Вечером 8 ноября под вражеским ударом оказался Кременчуг Полтавской области. Враг атаковал город дронами – было зафиксировано попадание в жилой дом и гостиницу. Местные власти сообщили о пострадавших, среди которых 16-летний подросток.

Между тем ГУР назвало имена организатора и пилотов, бомбивших школу в Комышевахе Запорожской области. Враг сбросил на нее несколько авиабомб, пока в укрытии прятались люди. Десятки погибли в результате атаки.

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