У половины украинских заробитчан до сих пор нет легального статуса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила специалист по вопросам трудовой миграции Международной организации мигрантов (МОМ) в Украине Анастасия Винниченко во время круглого стола в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

"50% общего количества трудовых мигрантов находятся в России, остальные мигрируют в страны Европейского Союза. 50% мигрантов имеют неурегулированный статус", - сказала Винниченко.

При этом, как отметила специалист, доходы мигрантов, в среднем, втрое превышают средние доходы, которые они имели в Украине.

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По данным МОМ, из всех мигрантов женщины составляют 1/3, а мужчины 2/3. Чаще всего украинцы за рубежом работают в строительной отрасли и сфере, связанной с домашним хозяйством.

Винниченко подчеркнула, что в 2011 году общая сумма денежных переводов от заробитчан в Украину составляла 6,6 млрд долларов США, в 2012 году - 7,5 млрд, что превышает прямые иностранные инвестиции и обеспечивает около 7% экономического роста государства.

По разным подсчетам, отметила Винниченко, украинская диаспора составляет от 12 до 20 миллионов человек, а количество трудовых мигрантов - до 2,5 миллиона человек.

Как заметила народный депутат 4-6 созывов Оксана Билозир, которая также присутствовала на мероприятии, по количеству мигрантов Украина входит в ТОП-20 стран мира, которые совокупно формируют более 50% всех трудовых миграционных потоков мира.