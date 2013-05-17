Глава ФМС заверил, что Россия скоро найдет управу на украинских рабочих

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Что касается работающих в России граждан Украины, ситуация не изменилась. Наши братья-славяне приезжают на три месяца, работают без разрешения, выезжают к себе на несколько дней, снова въезжают. Ситуация пока прежняя, но это - до поры до времени. На все хитрости найдутся противохитрости. Я вас уверяю», - сказал Ромодановский.

«Призываю через вас (через УНИАН) информировать граждан Украины о том, что нужно соблюдать правила пребывания и трудовой деятельности на территории РФ. Мы к этому относимся очень внимательно и будем требовать, чтобы наши законы и правила соблюдались», - добавил он.

По его словам, с начала года 70 тысячам иностранных граждан запрещен въезд в РФ сроком от трех до пяти лет за нарушение миграционных правил. При том, что в целом в прошлом году такой показатель составлял около 55 тыс. человек.

«Мы работаем по каждому конкретному случаю, чтобы это не превращалось в какую-то компанейщину. Внимательно разбираемся по каждому закрытому (речь идет о запрете въезда в РФ - УНИАН», - отметил Ромодановский.

Глава ФМС сообщил, что на данный момент в РФ находится 10,8 млн. иностранцев, из них 2,2 млн. – законно осуществляют трудовую деятельность, 3,7 млн. граждан въехали без цели трудовой деятельности, т. е. - в гости, лечиться.

«Группа риска – те, кто пребывает больше 90 суток. Мы полагаем, что эти граждане скорее всего работают – это 3,3 млн. человек. Это кандидаты на потенциальное закрытие въезда в РФ на три года», - сказал Ромодановский и добавил, что есть еще 1,6 млн. иностранцев, которые либо выедут своевременно, либо пополнят ряды «группы риска».