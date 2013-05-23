Рыбак досрочно закрыл заседание ВР - не видит смысла
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак досрочно закрыл заседание ВР.
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что закрывает вечернее заседание, поскольку видит, что ни одного решения сегодня уже не будет принято.
Спикер пригласил руководителей фракций парламента зайти в его кабинет для проведения консультаций.
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Перед этим парламент рассматривал вопрос о назначении внеочередных выборов мэра Николаева, Черновцов, Ахтырки и ряда председателей сельских и поселковых советов. В сессионном зале была острая дискуссия относительно даты выборов, поскольку выборы мэра Николаева предлагалось провести в июле 2013 года.
Депутаты от оппозиции отмечали, что странной является ситуация, когда парламент избирательно назначает выборы в ряде городов, в то же время не назначает выборы мэра Киева, которого уже давно нет на должности.
Рыбак подчеркнул, что в такой ситуации он не видит возможности для принятия каких-то позитивных решений и закрыл заседание ВР.