Рыбак досрочно закрыл заседание ВР - не видит смысла

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что закрывает вечернее заседание, поскольку видит, что ни одного решения сегодня уже не будет принято.

Спикер пригласил руководителей фракций парламента зайти в его кабинет для проведения консультаций.

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Перед этим парламент рассматривал вопрос о назначении внеочередных выборов мэра Николаева, Черновцов, Ахтырки и ряда председателей сельских и поселковых советов. В сессионном зале была острая дискуссия относительно даты выборов, поскольку выборы мэра Николаева предлагалось провести в июле 2013 года.

Депутаты от оппозиции отмечали, что странной является ситуация, когда парламент избирательно назначает выборы в ряде городов, в то же время не назначает выборы мэра Киева, которого уже давно нет на должности.

Рыбак подчеркнул, что в такой ситуации он не видит возможности для принятия каких-то позитивных решений и закрыл заседание ВР.