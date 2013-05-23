Рыбак жалуется, что депутатам лень работать

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 190 (при необходимых 226 - УНИАН) из 405 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель ВР Владимир Рыбак отметил, что сегодня для рассмотрения парламентом включено много вопросов, а народные депутаты от оппозиции не хотят работать.

В ответ народный депутат Украины Сергей Каплин (фракция УДАР) отметил, что “сложилась такая практика, что каждый четверг ПР и КПУ сгоняют своих народных депутатов один раз в неделю для того, чтобы проголосовать лоббистские законы, которые не имеют ничего общего с улучшением жизни народа”.

Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок отметил, что странным является желание фракции ПР работать чрезмерными социалистическими темпами, хотя вчера у них такого желания не было, когда рассматривались оппозиционные законопроекты.

Рыбак после обсуждения этого вопроса сказал, что он сегодня может повторно поставить на голосование предложение о продлении заседания до исчерпания вопросов повестки дня.