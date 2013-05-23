Рыбак жалуется, что депутатам лень работать
Верховная Рада Украины не поддержала предложение работать сегодня до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 190 (при необходимых 226 - УНИАН) из 405 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Председатель ВР Владимир Рыбак отметил, что сегодня для рассмотрения парламентом включено много вопросов, а народные депутаты от оппозиции не хотят работать.
В ответ народный депутат Украины Сергей Каплин (фракция УДАР) отметил, что “сложилась такая практика, что каждый четверг ПР и КПУ сгоняют своих народных депутатов один раз в неделю для того, чтобы проголосовать лоббистские законы, которые не имеют ничего общего с улучшением жизни народа”.
Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок отметил, что странным является желание фракции ПР работать чрезмерными социалистическими темпами, хотя вчера у них такого желания не было, когда рассматривались оппозиционные законопроекты.
Рыбак после обсуждения этого вопроса сказал, что он сегодня может повторно поставить на голосование предложение о продлении заседания до исчерпания вопросов повестки дня.