Тарасюк: Рух позволил себя втянуть в откровенную авантюру
Народный депутат, председатель Народного Руха Украины в 2003-2012 годах Борис Тарасюк считает, что объединение НРУ с Украинской народной партией ослабит оппозицию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, комментируя объединение, состоявшееся на съезде 19 мая.
Тарасюк отметил, что отмежевывается “от этого так называемого объединения, поскольку оно не усиливает, а ослабляет оппозицию”.
По его словам, объединение НРУ и УНП и провозглашение их внепарламентской оппозицией “скорее выглядит не как шаг к усилению оппозиционных сил, а как образование еще одной “оппозиции”.
“Именно такого сценария хочет власть для того, чтобы распылять голоса оппозиции и таким способом обеспечить для себя комфортное господство и в дальнейшем”, - подчеркнул Тарасюк.
По его словам, “создание дополнительных оппозиций и увеличение кандидатов в президенты - это то, что нужно нынешней власти, а не украинскому народу и Украине. Поэтому лично я выступаю против того, что легендарный Народный Рух позволил втянуть себя в откровенную авантюру, которая не будет работать в интересах украинского дела, а наоборот - прямо ему будет противоречить”.
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По мнению Тарасюка, во время последних президентских и парламентских выборов “члены (избирательных) комиссий, поданные от УНП, работали на Януковича и Партию регионов, а не на демократические силы”. “Неужели такая судьба ожидает и Рух в нынешнем виде?”, - спросил Тарасюк.
Он считает, что в нынешней ситуации “единственный путь преодолеть режим Януковича и восстановить демократию в Украине - это усиление в настоящее время действующей Объединенной оппозиции и выдвижение единого кандидата на предстоящих выборах Президента Украины уже в первом туре”.
“Все остальное - это подыгрывание власти в ее деятельности, которая направлена на уничтожение Украины”, - подчеркнул Тарасюк.
Как сообщал УНИАН, 19 мая НРУ и УНП на съезде двух партий приняли решение объединиться в единую партию «Рух». Юридической основой объединения (слияния) является Народный рух Украины. Председателем объединенной партии избран председатель Руха Василий Куйбида, первым заместителем - и.о. председателя УНП Иван Заец. До 1 ноября 2013 года будет проводиться перерегистрация членов объединенной партии.
В то же время председатели семи территориальных организаций Народного Руха Украины считают объединение двух партий технологией раскола оппозиционных сил.