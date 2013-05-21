Иван Заец: новый Рух будет сотрудничать со всеми

Он назвал объединение Украинской народной партии и Народного руха Украины «началом процесса консолидации национальной демократии, всех патриотических, демократических внепарламентских сил», сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

Заец также выразил убеждение, что новообразованное объединение «откроет ворота для тесного сотрудничества с парламентской оппозицией».

«Нынешняя власть работает, чтобы обеднить украинский народ, деукраинизировать Украину, русифицировать ее и повести в Евразийский союз и в Таможенное пространство», - заявил Заец. Он предупредил, что «все это создает огромные угрозы для украинской государственности».

«Единственным предохранителем для этого может стать объединение партий национально-демократического направления для того, чтобы и парламентская, и внепарламентская оппозиция вместе защищали демократию, национальное государство, национальные интересы», - подытожил политик.

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Как сообщал УНИАН, 19 мая НРУ и УНП на съезде двух партий приняли решение объединиться в единую партию «Рух».

Юридической основой объединения (слияния) является Народный рух Украины. Председателем объединенной партии избран председатель Руха Василий Куйбида, первым заместителем - и.о. председателя УНП Иван Заец.

До 1 ноября 2013 года будет проводиться перерегистрация членов объединенной партии.