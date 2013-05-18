Оппозиция и ПР начали свои митинги

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие оппозиции открылось Гимном Украины.

На сцену возле Софийской площади вышли народные депутаты от парламентских фракций "УДАР", ВО "Свобода" и "Батькивщина".

Вся Софийская площадь и часть улицы Владимирская заняты сторонниками оппозиционных сил, которые держат в руках национальные флаги и флаги политических партий, участвующих в мероприятии.

Колонна участников акции протеста, которая вышла из Европейской площади, шла к Софийской площади более часа.

Со сцены запланированы выступления глав парламентских фракций "УДАР" - Виталия Кличко, "Свободы" - Олега Тягнибока и "Батькивщины" - Арсения Яценюка.

Между тем на Европейской площади Киева начался митинг участников «антифашистского» марша, организованного Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие открыло выступление лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Ранее представители Партии регионов и органы внутренних дел сообщали, что в мероприятии примет участие 43 тысячи человек. Сейчас на Европейской площади присутствует не более 3-4 тысяч человек, другие пошли гулять по Крещатику.

В то же время, как отмечают эксперты внутренних дел, при плотном расположении людей Европейская площадь может вместить до 10 тысяч.