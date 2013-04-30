Адвокат считает, что у Киреева уже есть все основания для тревоги

После сегодняшнего решения Европейского суда по правам человека, который признал незаконным и политически мотивированным арест экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, есть все основания привлечь к ответственности судью Печерского районного суда Киева Родиона Киреева, который избрал к экс-премьер-министру соответствующую меру пресечения.

Об этом бывший представитель интересов Ю.Тимошенко в ЕСПЧ Валентина Теличенко заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы журналистов.

“Такие основания есть. Конечно, есть”, - сказала она.

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По словам В.Теличенко, судья Р.Кирееєв не имел никаких оснований арестовывать Ю.Тимошенко, поскольку она каждый раз приходила на судебные заседания и только один раз из-за транспортных заторов на дорогах Киева опоздала на 7 минут.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей чем те, которые установлены Конвенцией.

Согласно распространенному пресс-службой суда пресс-релизу, суд, в частности, решил, что содержание под стражей Ю.Тимошенко в порядке меры пресечения было своевольным, законность ее содержания под стражей не была надлежащим образом оценена, а сама Ю.Тимошенко не имела возможности требовать компенсацию за незаконное лишение свободы.

Справка УНИАН. Судья Печерского райсуда Киева Р.Киреев в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализницы» в Харькове.