Власенко удивляет, как консул вчера знал, что сегодня будут проблемы с допросом

Печерский районный суд Киева сегодня был вынужден перенести допрос Петра Кириченко как свидетеля по уголовному делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня по ходатайству генконсула Украины в Сан-Франциско, в котором последний указывает на невозможность проведения допроса указанного лица по техническим причинам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко.

“Цитирую постановление: в связи с техническими причинами”, - сказал С.Власенко.

Комментируя это ходатайство, он отметил: “Как генеральный консул вчера мог знать, что сегодня у него будут технические причины? Ну, меня это немного удивляет. Как они могли возникнуть вчера? Как он знал, что они продлятся до сих пор”.

Продолжая тему, защитник, ссылаясь на нормы действующего Уголовного процессуального кодекса, отметил, что генеральный консул Украины не является участником судебного процесса, а, следовательно, не может подавать ходатайство.

“Судья Царевич неоднократно лишала защиту возможности подавать любые ходатайства. То есть защита не может подавать ходатайство, а генеральный консул у нас может подавать ходатайство”, - возмутился С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, Печерский райсуд перенес на 15 мая допрос П.Кириченко по ходатайству генконсула Украины в Сан-Франциско.

Соответствующее постановление, вынесенное следственным судьей Оксаной Царевич, объявила до начала судебного заседания судебный распорядитель.

Как отмечается в документе, судебное заседание перенесено, учитывая ходатайство генерального консула Украины в г. Сан-Франциско (США). Вместе с тем в документе не уточняется, о чем именно идет речь в ходатайстве украинского дипломата, которое поступило в адрес суда.

П.Кириченко планируется допросить в режиме онлайн-видеоконференции, поскольку он проживает в США.

В начале 1990 годов он был бизнес-партнером Павла Лазаренко, а после назначения последнего в 1996 году премьер-министром стал его советником. П.Кириченко ранее уже был допрошен следователями Генпрокуратуры Украины, но они настаивают на повторном публичном допросе этого свидетеля в суде.

19 апреля было обнародовано заявление Юлии Тимошенко, в котором подчеркивается, что П.Кириченко на предыдущем допросе дал ложные показания. "Его вынудили дать эти ложные показания, незаконно бросив за решетку онкобольную жену Изабеллу. 5 сентября 2011 года она была незаконно арестована, а уже 18 ноября 2011 Петр Кириченко дал лживые показания против меня", - подчеркивается в заявлении Ю.Тимошенко.

Генпрокуратура Украины называет заказчиками убийства Е.Щербаня Ю.Тимошенко и П.Лазаренко. По версии следствия, они заплатили за устранение бизнес-конкурента 2,8 млн дол.