Допрос Кириченко перенесен по ходатайству генконсула Украины в Сан-Франциско

16:20, 26 апреля 2013
Политика
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Печерский районный суд Киева перенес на 15 мая запланированный на сегодня допрос Петра Кириченко в качестве свидетеля по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня.

Оксана Царевич

Как передает корреспондент УНИАН, до начала судебного заседания соответствующее постановление, вынесенное следственным судьей Оксаной Царевич, зачитала судебный распорядитель.
Как отмечается в документе, судебное заседание перенесено, учитывая ходатайство генерального консула Украины в г. Сан-Франциско (США). Вместе с тем, в документе не уточняется, о чем именно идет речь в ходатайстве украинского дипломата, которое поступило в адрес суда.

Таким образом, следующее судебное заседание, на котором планируется допросить П.Кириченко, должно состояться 15 мая в 16.00.

Как сообщалось, П.Кириченко планировалось допросить в режиме онлайн-видеоконференции, поскольку он проживает в США.

В начале 1990 годов он был бизнес-партнером Павла Лазаренко, а после назначения последнего в 1996 году премьер-министром стал его советником. П.Кириченко ранее уже был допрошен следователями Генпрокуратуры Украины, но они настаивают на повторном публичном допросе этого свидетеля в суде.

19 апреля было обнародовано заявление Юлии Тимошенко, в котором подчеркивается, что П.Кириченко на предыдущем допросе дал ложные показания. "Его вынудили дать эти ложные показания, незаконно бросив за решетку онкобольную жену Изабеллу. 5 сентября 2011 года она была незаконно арестована, а уже 18 ноября 2011 Петр Кириченко дал лживые показания против меня", - подчеркивается в заявлении Ю.Тимошенко.

Генпрокуратура Украины называет заказчиками убийства Е.Щербаня Ю.Тимошенко и П.Лазаренко. По версии следствия, они заплатили за устранение бизнес-конкурента 2,8 млн дол.

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