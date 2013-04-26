Допрос Кириченко перенесен по ходатайству генконсула Украины в Сан-Франциско

Как передает корреспондент УНИАН, до начала судебного заседания соответствующее постановление, вынесенное следственным судьей Оксаной Царевич, зачитала судебный распорядитель.

Как отмечается в документе, судебное заседание перенесено, учитывая ходатайство генерального консула Украины в г. Сан-Франциско (США). Вместе с тем, в документе не уточняется, о чем именно идет речь в ходатайстве украинского дипломата, которое поступило в адрес суда.

Таким образом, следующее судебное заседание, на котором планируется допросить П.Кириченко, должно состояться 15 мая в 16.00.

Как сообщалось, П.Кириченко планировалось допросить в режиме онлайн-видеоконференции, поскольку он проживает в США.

В начале 1990 годов он был бизнес-партнером Павла Лазаренко, а после назначения последнего в 1996 году премьер-министром стал его советником. П.Кириченко ранее уже был допрошен следователями Генпрокуратуры Украины, но они настаивают на повторном публичном допросе этого свидетеля в суде.

19 апреля было обнародовано заявление Юлии Тимошенко, в котором подчеркивается, что П.Кириченко на предыдущем допросе дал ложные показания. "Его вынудили дать эти ложные показания, незаконно бросив за решетку онкобольную жену Изабеллу. 5 сентября 2011 года она была незаконно арестована, а уже 18 ноября 2011 Петр Кириченко дал лживые показания против меня", - подчеркивается в заявлении Ю.Тимошенко.

Генпрокуратура Украины называет заказчиками убийства Е.Щербаня Ю.Тимошенко и П.Лазаренко. По версии следствия, они заплатили за устранение бизнес-конкурента 2,8 млн дол.