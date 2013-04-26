У Тимошенко напомнили Кириченко, что он может отказаться от своих «лжепоказаний»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко после переноса судебного заседания на 15 мая.

"Они (показания - УНИАН) будут полностью вступать в противоречие с теми показаниями, которые господин Кириченко давал и американскому правосудию США, и правоохранительным органам США", - сказал Власенко.

Он отметил, что П.Кириченко в ходе последнего допроса изменил свои показания и они отличаются от показаний, которые он давал ранее. "Я понимаю, что когда твою жену держат в Украине, в Лукьяновском СИЗО, скажешь все, что угодно, когда потом снимут аресты с твоего имущества и вернут собственность, ты тоже можешь сказать все, что угодно", - подчеркнул защитник Ю. Тимошенко.

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Вместе с тем, он добавил, что к моменту допроса во время судебного заседания у П.Кириченко есть все возможности отказаться от "лжесвидетельств, которые он предоставил Генеральной прокуратуре Украины".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, Печерский райсуд перенес на 15 мая допрос П.Кириченко по ходатайству генконсула Украины в Сан-Франциско.

П.Кириченко планировалось допросить в режиме онлайн видеоконференции, поскольку он проживает в США.

В начале 1990 годов он был бизнес-партнером Павла Лазаренко, а после назначения последнего в 1996 году премьер-министром стал его советником. П.Кириченко ранее уже был допрошен следователями Генпрокуратуры Украины, но они настаивают на повторном публичном допросе этого свидетеля в суде.

19 апреля было обнародовано заявление Юлии Тимошенко, в котором подчеркивается, что П.Кириченко на предыдущем допросе дал ложные показания. "Его вынудили дать эти ложные показания, незаконно бросив за решетку онкобольную жену Изабеллу. 5 сентября 2011 года она была незаконно арестована, а уже 18 ноября 2011 Петр Кириченко дал лживые показания против меня", - подчеркивается в заявлении Ю.Тимошенко.

Генпрокуратура Украины называет заказчиками убийства Е.Щербаня Ю.Тимошенко и П.Лазаренко.