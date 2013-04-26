От Яценюка требуют выгнать из фракции 7 нардепов

9 областных и городских организаций партии «Батькивщина» требуют исключить из одноименной фракции в Верховной Раде народных депутатов, которые не голосовали за недоверие правительству Николая Азарова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции народный депутат Украины, руководитель Киевской городской организации партии “Батькивщина” Юрий Одарченко.

Он отметил, что бюро партийных организаций “Батькивщины” в городе Киеве, в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Одесской, Ривненской, Харьковской областях и АР Крым приняли решения, чтобы народные депутаты, которые не голосовали за недоверие правительству, сложили депутатские полномочия, а если это не состоится, то лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк должен провести заседание фракции и исключить их из фракции.

Отвечая на вопрос журналистов, как сами депутаты объясняют свое неголосование по данному вопросу, Ю.Одарченко сказал: “Эти депутаты не дали никаких объяснений, они не явились на голосование, и после этого мы не можем с ними связаться, чтобы получить какие-то объяснения”.

По его словам, партийные организации требуют исключить из фракции “группу Мартыненко” (речь идет о народном депутате Украины Николае Мартыненко, который, как и другие депутаты из этой фракции, не голосовавшие за недоверие правительству, является членом партии «Фронт Змин»).

Народный депутат Украины, председатель Львовской областной организации партии “Батькивщина” Роман Илык отметил: “Полуоппозиционности не бывает - она или есть, или ее нет”.

Он подчеркнул, что речь идет о “тестовом голосовании”. Как отметил Р.Илык, “еще не начали стрелять, а оппозиционеры уже начали падать”.

Ю.Одарченко по этому поводу добавил, что в партийных организациях на местах отмечают, что необходимо исключить тех людей, которые “не имеют силы выдержать давление власти и выполнить присягу, которую они давали людям”.

Ю.Одарченко выразил убеждение, что Арсений Яценюк “как принципиальный человек” будет действовать в соответствии с ранее принятыми решениями и будет принято решение об исключении тех, кто не голосовал за недоверие правительству из фракции “Батькивщина”.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Верховная Рада не поддержала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины». За данное решение проголосовали лишь 190 (при необходимых 226 – УНИАН) из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Так, согласно результатам, не голосовали за выражение недоверия правительству 7 народных депутатов из фракции “Батькивщина”: Николай Мартыненко, Андрей Павелко, Леонид Сергиенко, Андрей Шевченко, Виталий Данилов, Денис Дзензерский, Сергей Фаермарк.

Впоследствии в “Батькивщине” отмечали, что А.Шевченко, который не голосовал, имел разрешение на отсутствие в сессионном зале в связи с командировкой.