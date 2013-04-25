Клюев: Украина намерена выполнить 71 условие для подписания Соглашения с ЕС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев уверен, что Украина выполнит условия, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сказано в переданном УНИАН пресс-службой А.Клюева по итогам его визита в Брюссель.

Он сообщил, что данный вопрос стал предметом обсуждения с европейскими партнерами, в том числе и с Европейским комиссаром по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле.

«Из десяти законов принято уже четыре, два из которых в первом чтении. Я надеюсь, что когда парламент вернется с майских каникул, до конца месяца все остальное законодательство также будет принято. Я уверен в том, что 71 пункт будет выполнен», - заверил А.Клюев.

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Говоря о прошедшей встречи с Европейским комиссаром по вопросам торговли Карлом де Гухтом, секретарь СНБО сообщил, что стороны достигли договоренности о том, что для решения проблемных вопросов в Брюссель после майских праздников будет направлена группа экспертов из числа группы ВТО под руководством Андрея Гончарука.

Оценку прошедшему визиту также дал и европейский комиссар Ш.Фюле, который заявил, что «пакет документов, принятый Украиной для обеспечения гарантирования европейской политики сотрудничества, отражает решимость подписания соглашения об ассоциации к саммиту «Восточного партнерства».

Как сообщал УНИАН, указом Президента Украины от 12 марта 2013 года секретарю СНБО А.Клюеву было поручено осуществлять координацию деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере европейской интеграции Украины и взаимодействие с институтами ЕС.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял выводы, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, запланированного на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.