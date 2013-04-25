Главы МИД четырех европейских стран придут сегодня на разговор к Януковичу

Сегодня в 11.00 Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с министром иностранных дел Республики Польша Радославом Сикорским, министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, министром иностранных дел Королевства Нидерланды Франсом Тиммермансом и министром европейских дел Королевства Дания Николаем Вамменом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча состоится в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).

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