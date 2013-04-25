Главы МИД четырех европейских стран придут сегодня на разговор к Януковичу
09:30, 25 апреля 2013Политика
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Сегодня Янукович проведет встречу с руководителями МИД Польши, Литвы, Нидерландов и Дании.
Виктор Янукович примет высоких гостей
Сегодня в 11.00 Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с министром иностранных дел Республики Польша Радославом Сикорским, министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, министром иностранных дел Королевства Нидерланды Франсом Тиммермансом и министром европейских дел Королевства Дания Николаем Вамменом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча состоится в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).Аккредитация представителей СМИ проводится до 9.45 по телефону: +380 (44) 255-63-18.
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