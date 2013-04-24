Немцов: В Украине политзаключенные - это исключение, а в Беларуси и России – правило

Как предает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Минске сопредседатель Республиканской партии России - Партии народной свободы (РПР-ПАРНАС) Борис Немцов.

По теме: Немцов растолковал, зачем Лукашенко российская авиабаза

«В Украине, как бы Янукович ни старался, есть оппозиция в парламенте. Проблемы, которые волнуют украинскую оппозицию, сильно отличаются от наших. Да, там тоже есть политзаключенные, в первую очередь Юлия Владимировна Тимошенко, но это, скорее, исключение. А в Беларуси и России - это правило. До сих пор у вас кандидат в Президенты (Николай Статкевич – УНИАН) в тюрьме находится…», - подчеркнул Б.Немцов.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидеры белорусской Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и РПР-ПАРНАС Б.Немцов подписали в Минске заявление о сотрудничестве.