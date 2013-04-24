Немцов растолковал, зачем Лукашенко российская авиабаза

В России политзаключенных даже больше, чем в Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Минске сопредседатель Республиканской партии России – Партии народной свободы (РПР-ПАРНАС) Борис Немцов.

«Для Беларуси и России политзаключенные стали не исключением, а правилом. «Акт Магнитского» о визовых санкциях, принятых сенатом США в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека, самый пророссийский закон. Те, кто растаптывает права человека, должен получать ответ соответствующим образом. Причем этот ответ еще очень гуманный», - подчеркнул Б.Немцов.

При этом он отметил, что категорически против санкций в отношении государства в целом.

«Я против санкций в отношении России и Беларуси в целом. Но я за персональные санкции», - подчеркнул Б.Немцов.

Он также высказал мнение, что Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился на открытие российской авиабазы в Беларуси, чтобы иметь возможность продолжать торг с Владимиром Путиным.

«Это дает ему новый ресурс в торге с Россией. Лукашенковская Беларусь и путинская Россия являются диктатурами, которые считают своим главным врагом Запад. Большей ненависти к Западу, чем у Путина, я ни у кого не видел. Хотя сам считаю, что угроза для наших стран идет не от Запада, а от Китая и фундаменталистских режимов (Пакинстан, Иран, Афганистан). Но Путин и Лукашенко считают иначе», - подчеркнул Б.Немцов.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля во время встречи с А.Лукашенко в Минске министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к 2015 году Россия планирует разместить в Беларуси авиаполк с истребителями.