Украина продолжает переговоры с Россией о газовом консорциуме

Отказ российского "Газпрома" от участия в намеченном на 3 мая в Брюсселе круглом столе по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) и развития газового рынка на Украине не означает отказ от переговоров с российской стороной по созданию газотранспортного консорциума, считает министр энергетики и угольной промышлености Украины Эдуард Ставицкий.

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"Нет, не означает. Они ("Газпром") просто не хотят ехать в Брюссель на праздники", — сказал Ставицкий РИА Новости, отвечая на вопрос о том, как повлияет круглый стол, организованный властями Украины и Еврокомиссий на судьбу переговоров по консорциуму.

Ставицкий на прошлой неделе сообщал, что 3 мая состоится круглый стол по вопросам модернизации украинской ГТС под его совместным председательством с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером. К участию в мероприятии был приглашен и "Газпром".

Как сообщал УНИАН со ссылкой на официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, российская компания отказывается от участия в круглом столе. Отвечая на вопрос, значит ли это, что "Газпром" не заинтересован в обсуждении вопроса управления украинской ГТС в трехстороннем формате, Куприянов заявлял: "Я сформулировал ответ достаточно аккуратно. Выводы делайте сами".

Ставицкий, в свою очередь, также сообщил, что "Нафтогаз Украины" и "Газпром" находятся в постоянных контактах по поводу создания консорциума.

Киев неоднократно предлагал создать консорциум по управлению украинской ГТС в трехстороннем формате — с участием Европы и России. В то же время Украина и РФ в рамках газовых переговоров, которые тянутся уже не первый год, обсуждают и двусторонний формат консорциума.