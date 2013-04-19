ЕС: Соглашение об ассоциации защитит Украину в газовых переговорах с Россией

Без подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом Украина будет все больше уязвимой перед Россией в вопросах энергетической безопасности.

Об этом ZN.UA заявил депутат Европарламента, вице-президент Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольски.

Отвечая на вопрос о том, как может повлиять строительство "Южного потока" на энергобезопасность ЕС и насколько это соответствует европейской стратегии диверсификации источников и путей энергопоставок, в частности природного газа, Сариуш-Вольски отметил, что это - абсолютно политический проект "Газпрома" и РФ.

В этом контексте он также подчеркнул значение Украины, как транзитного государства – надежного энерготранзитного партнера стран ЕС.

Яцек Сариуш-Вольски особенно отметил, что "именно подписания договора с Украиной об ассоциации, чего ожидают в ходе ноябрьского саммита в Вильнюсе (Литва), позволит Евросоюзу и Европейской комиссии при рассмотрении всех энерготранзитных проектов, в том числе тех, в которых задействована Украина и затрагиваются ее интересы, отстаивать их как интересы страны, которая проделала большую часть евроинтеграционного пути".

Политик также подчеркнул, что приоритетом ЕС являются поставки газа из Каспийского региона, и выразил надежду, что проект "Набукко" будет реализован.