Меркель: Украина еще не готова к Соглашению об ассоциации

Об этом она заявила в Берлине в среду, 17 апреля, после переговоров с премьер-министром Эстонии Андрусом Ансипом, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на информагентство dpa.

В то же время она отметила, что установление более тесных отношений с Украиной остается целью ЕС.

По словам А.Меркель, дело экс-премьер-министра Ю.Тимошенко - это не единственная преграда для подписания уже готового Соглашения об ассоциации с ЕС. " Речь идет в целом о правовой системе в Украине и о вопросах соблюдения прав человека и гражданских свобод", - отметила она. Именно поэтому подписание уже давно согласованного документа в настоящее время заморожено.

В свою очередь, премьер-министр Эстонии А.Ансип отметил, что Украина является важным партнером Европейского Союза, поэтому Соглашение об ассоциации все-таки должно вступить в силу. В то же время он согласился, что перед Украиной в настоящее время лежит еще "длинный путь".

А.Ансип также высказался за отмену визового режима для Украины, России и других стран Восточноевропейского партнерства, сообщает информагентство Reuters. Вместе с тем он добавил, что это не может произойти незамедлительно, поскольку для этого еще следует выполнить "некоторые очень конкретные критерии".

К этим критериям принадлежит, в частности, внедрение биометрических паспортов, а также отмена регистрации граждан ЕС, приезжающих в эти страны. "Мы хотим одинаковых подходов", - подчеркнул глава эстонского правительства.