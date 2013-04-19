Ефремов: выходит, что оппозиция работает на нас

До конца этой сессии Верховной Рады вопрос об отставке Кабинета министров больше не может подниматься.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

“В регламенте написано, что мы имеем право поднимать вопрос об отставке правительства только раз за сессию. То есть, уже поднят вопрос, поэтому правительство может дальше спокойно работать”, - сказал он.

По словам А.Ефремова, “выходит, что оппозиция работает на нас”. “В результате того, что они чего-то не додумывают, они работают на нас”, - сказал он.

В то же время на вопрос по поводу обвинений со стороны КПУ в договоренностях между Партией регионов и оппозицией по голосованию за вопрос ответственности Кабмина, А.Ефремов сказал, что их ежедневно обвиняют в договоренностях то с коммунистами, то с оппозицией.

“У нас судьба такая - договариваться со всеми. Поэтому, естественно, мы договариваемся и получаем результат. Главное, чтобы результат работы был”, - сказал лидер фракции ПР.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, Верховная Рада не поддержала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины».

За это решение проголосовало только 190 (при необходимых 226 – УНИАН) из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Из фракции Партии регионов за отставку правительства не голосовал ни один из депутатов. Из фракции «Батькивщина» - «за» проголосовали 88 из 95 членов фракции, «УДАР» - «за» 35 из 42, КПУ – «за» 21 из 32 депутатов, внефракционные - 10 из 32. Фракция ВО «Свобода» голосовала за отставку правительства в полном составе – 36 депутатов.

Постановлением предусматривалось принять резолюцию недоверия Кабинету министров Украины

Как известно, согласно законодательству, следствием принятия Верховной Радой резолюции недоверия Кабмину является отставку всего состава правительства.

Вопрос об ответственности Кабмина не может рассматриваться Верховной Радой больше одного раза в течение очередной сессии, а также в течение года после одобрения Программы деятельности Кабинета министров Украины.