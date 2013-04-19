Симоненко подозревает оппозицию в сговоре с регионалами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после завершения утреннего заседания ВР, на котором рассматривался вопрос об ответственности КМУ.

“Вы обратите внимание, и наперед было ясно, что они договорились между собой по этому голосованию. Договорились бело-голубые и помаранчевые”, - сказал П.Симоненко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, П.Симоненко заявил, что фракция будет голосовать за недоверие правительству.

В то же время, из фракции КПУ лишь 21 депутат из 32 членов фракции проголосовал за проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины».

Напомним, за данное решение проголосовали всего 190 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Из фракции Партии регионов за отставку правительства не голосовал ни один депутат. Из фракции «Батькивщина» - «за» проголосовали 88 из 95 членов фракции, «УДАР» - «за» 35 из 42, внефракционные - 10 из 32. Фракция ВО «Свобода» голосовала за отставку правительства в полном составе – 36 депутатов.